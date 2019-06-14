2019-06-14T12:05:23+03:00
Минск
КП Беларусь

Из-за репетиций парада ко Дню независимости в Минске частично перекроют улицы

Военная техника возвращается в город
Яна ПТИЧКИНА
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Из-за репетиций парада ко Дню Независимости в Минске частично перекроют улицы.Из-за репетиций парада ко Дню Независимости в Минске частично перекроют улицы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Репетиции парада военной техники, который состоится в День Независимости 3 июля, в этом году проходили на аэродроме Липки. Теперь они закончились, и технике нужно вернуться обратно в город, в военный городок в Уручье. А это причинит некоторые неудобства для водителей. Как сообщает tvr.by, механизированная колонна пройдет по улицам Основателей - Стариновская - Скорины - участок МКАД, и там будет временно ограничено движение. Возвращение колонны состоится 14 июня в 20.00.

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