2019-06-14T12:04:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре

Причины выясняются
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре. Фото: grodnonews.byРоженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре. Фото: grodnonews.by
Изменить размер текста:

Трагедия произошла ночью 14 июня. 27-летняя жительница Гродно совершила суицид прямо в Гродненском перинатальном центре.

- Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, - цитирует grodnonews.by главного врача перинатального центра Владимира Зверко.

Обстоятельства и причины смерти женщины выясняются. Следственный комитет проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если вы оказались в тяжелой ситуации, вы всегда можете обратиться за помощью. Телефон экстренной психологической помощи по Гродно и Гродненской области - (0152) 75 23 90 или 170 (круглосуточно и бесплатно для жителей региона).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске молодой мужчина самовольно ушел из больницы и пропал
В Бресте в жилом доме поселилась колония редких летучих мышей
Минус копейка: в Беларуси подешевело топливо
В Жабинке в день трезвости пьяные облили хозяйку павильона пивом
В Бресте создали центр лечения боли
В Минске погиб 39-летний монтажник
Лукашенко подарил лидеру КНР бронзового аиста и продукты из Александрии
Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси
На присяге более тысячи белорусских парней в Печах присутствовал министр обороны
Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина
В Гомельской области за день утонуло 4 молодых человека
Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода
Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира»
В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик