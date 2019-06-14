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Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре
Причины выясняются
Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре. Фото: grodnonews.by
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Трагедия произошла ночью 14 июня. 27-летняя жительница Гродно совершила суицид прямо в Гродненском перинатальном центре.
- Накануне женщина без осложнений родила здорового ребенка. Ее поведение не вызывало беспокойства, - цитирует grodnonews.by главного врача перинатального центра Владимира Зверко.
Обстоятельства и причины смерти женщины выясняются. Следственный комитет проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Если вы оказались в тяжелой ситуации, вы всегда можете обратиться за помощью. Телефон экстренной психологической помощи по Гродно и Гродненской области - (0152) 75 23 90 или 170 (круглосуточно и бесплатно для жителей региона).