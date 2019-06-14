Строительство аккумуляторного завода в Бресте приостановлено

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Почти полтора года жители Бреста протестовали против строительства неподалеку от города аккумуляторного завода. Горожане собирали подписи против завода, переписывались с инстанциями, встречались с чиновниками, выходили протестовать на улицы...

В конце прошлой недели противники строительства завода встретились с мэром Бреста Александром Рогачуком, а 12 июня - с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом. Губернатор пообещал, что, если обнаружатся экологические нарушения, завод запущен не будет. А в пятницу, 14 июня, на сайте Брестского облисполкома появилось распоряжение Анатолия Лиса о приостановке строительства завода.

- Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс до устранения выявленных нарушений, - сказано в распоряжении.