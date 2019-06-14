В Минске установили палатки к Европейским играм. Как вам?

В Минске появились палатки к Европейским играм. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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До начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, остается всего неделя. Город вовсю готовится к приезду туристов и спортсменов. Например, в самом центре, на площади Независимости, появились ряды белых палаток, в которых будет продаваться еда и сувениры. Их оформление уже вызвало бурные споры в интернете.

- Вместо достопримечательностей на всех фотографиях будет этот ужас, - пишут комментарии белорусы.

А как вам такие палатки в центре Минска?

Некоторые недовольны, что на все фотографии из центра попадут палатки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как вам такой дизайн?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Остроконечные верхушки у некоторых тоже вызывают недоумение.Фото: Павел МАРТИНЧИК