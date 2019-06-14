КП Беларусь
В Минске установили палатки к Европейским играм. Как вам?
В Минске появились палатки к Европейским играм.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
До начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, остается всего неделя. Город вовсю готовится к приезду туристов и спортсменов. Например, в самом центре, на площади Независимости, появились ряды белых палаток, в которых будет продаваться еда и сувениры. Их оформление уже вызвало бурные споры в интернете.
- Вместо достопримечательностей на всех фотографиях будет этот ужас, - пишут комментарии белорусы.
А как вам такие палатки в центре Минска?
Некоторые недовольны, что на все фотографии из центра попадут палатки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Как вам такой дизайн?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Остроконечные верхушки у некоторых тоже вызывают недоумение.Фото: Павел МАРТИНЧИК
А это вид с другой стороны улицы.Фото: Павел МАРТИНЧИК