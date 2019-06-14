Макс Корж второй раз стал отцом. ФОТО: инстаграм tatsianakorzh

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Счастливой новостью поделилась на своей страничке в Инстаграм супруга Макса Коржа Татьяна.

- Добро пожаловать в этот мир, сыночек.Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья, - подписала снимок Татьяна.

У пары уже есть шестилетняя дочка Эмилия.