КП Беларусь
Макс Корж второй раз стал отцом
У популярного белорусского певца родился сын
Макс Корж второй раз стал отцом. ФОТО: инстаграм tatsianakorzh
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Счастливой новостью поделилась на своей страничке в Инстаграм супруга Макса Коржа Татьяна.
- Добро пожаловать в этот мир, сыночек.Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья, - подписала снимок Татьяна.
У пары уже есть шестилетняя дочка Эмилия.
У пары уже есть шестилетняя дочь Эмилия. ФОТО: инстаграм tatsianakorzh