В Лунинце трехлетний мальчик выпал из окна детского сада

Изменить размер текста: A A

Происшествие, которое, к счастью, не привело к трагедии, случилось в одном из детских садов Лунинца днем в четверг, 13 июня. Перед тем как группа отправилась на прогулку, работник детского сада открыла окно, чтобы проветрить помещение. А вот закрыть его забыла. Кроватка трехлетнего пострадавшего стояла неподалеку от окна. И когда воспитательница отвернулась, чтобы помочь другим детям раздеться, мальчик выпал.

Как сообщает Следственный комитет, сейчас мальчик лечится в одной из больниц, угроз его жизни нет. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. А в СК напоминают: чтобы избежать таких ситуаций, мебель стоит располагать так, чтобы у детей не было доступа к окнам. Открывать их стоит в режиме проветривания.