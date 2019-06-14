В Витебске нашли гранату времен войны

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Гранату обнаружили рабочие, которые проводили замену коммуникаций возле здания, в котором работают сотрудники региональных и республиканских СМИ. Когда рабочие засыпали ямы, то нашли в грунте гранату Ф-1. Оказалось, что она была с запалом и могла сработать. Забрать находку вызвали саперов.

- Эвакуировать работников не пришлось. Была оцеплена территория возле здания, - цитирует belta.by Марию Воробьеву, начальника службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524.

Гранату уничтожат в безопасном месте.