КП Беларусь
В Витебске ищут пенсионерку, которая оставила стоматологов без цветов
Женщина уже не первый раз вырывает цветы из клумбы около стоматологической клиники [видео]
Женщина выдрала все цветы из трех небольших клумб. Фото: кадр из видео.
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Пенсионерка украла цветы с трех клумб, разбитых около стоматологической клиники на Московском проспекте в Витебске. Это запечатлели камеры видеонаблюдения. Судя по времени в кадре, женщина вышла на цветочную охоту в четыре часа утра. Она вырвала все цветы, растущие в трех небольших клумбах, и унесла их в пакете.
Как сообщает паблик «Жулики Витебска», женщина уже не первый раз ворует цветы из клумб, и ее разыскивает милиция. Всех, кто что-то знает о цветочной воровке, просят обратиться в правоохранительные органы.
Хищение цветов с клумбы. Источник: vk.com / Жулики Витебска
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