В Витебске ищут пенсионерку, которая оставила стоматологов без цветов

Женщина уже не первый раз вырывает цветы из клумбы около стоматологической клиники [видео]

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка украла цветы с трех клумб, разбитых около стоматологической клиники на Московском проспекте в Витебске. Это запечатлели камеры видеонаблюдения. Судя по времени в кадре, женщина вышла на цветочную охоту в четыре часа утра. Она вырвала все цветы, растущие в трех небольших клумбах, и унесла их в пакете.

Как сообщает паблик «Жулики Витебска», женщина уже не первый раз ворует цветы из клумб, и ее разыскивает милиция. Всех, кто что-то знает о цветочной воровке, просят обратиться в правоохранительные органы.