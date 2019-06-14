КП Беларусь
Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в юбки
Потому что приходить в шортах нельзя
Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в платья. ФОТО: nn.by
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- У нас в колледже принят деловой стиль одежды, в который не входят шорты. А в аудиториях жара, больше 30 градусов, кондиционеров и вентиляторов нет, - рассказали nn.by учащиеся Минского колледжа предпринимательства.
Некоторые ученики попробовали прийти на занятия в шортах, но энтузиазма у администрации это не вызвало. Причем настолько, что парней... переодели в юбки!
В какой-то момент юбки закончились. А потом администрация колледжа сжалилась и разрешила приходить в шортах, а заодно и сократила занятия в связи с погодными условиями.
Мальчикам пришлось переодеться в платья.