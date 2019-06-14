2019-06-14T15:43:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в юбки

Потому что приходить в шортах нельзя
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в платья. ФОТО: nn.byСтудентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в платья. ФОТО: nn.by
Изменить размер текста:

- У нас в колледже принят деловой стиль одежды, в который не входят шорты. А в аудиториях жара, больше 30 градусов, кондиционеров и вентиляторов нет, - рассказали nn.by учащиеся Минского колледжа предпринимательства.

Некоторые ученики попробовали прийти на занятия в шортах, но энтузиазма у администрации это не вызвало. Причем настолько, что парней... переодели в юбки!

В какой-то момент юбки закончились. А потом администрация колледжа сжалилась и разрешила приходить в шортах, а заодно и сократила занятия в связи с погодными условиями.

Мальчикам пришлось переодеться в платья.

Мальчикам пришлось переодеться в платья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Макс Корж выложил первое фото с новорожденным сыном
Станцию «Октябрьская» закрывали из-за бесхозного предмета
Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака
В Витебске ищут пенсионерку, которая оставила стоматологов без цветов
В Витебске нашли гранату времен войны
В Лунинце трехлетний мальчик выпал из окна детского сада
Макс Корж второй раз стал отцом
У «Белтелекома» появился новый гендиректор
В Минске установили палатки к Европейским играм. Как вам?
Фотофакт: в Бресте BMW врезался в такси, вылетел с дороги и перевернулся
Строительство аккумуляторного завода в Бресте приостановлено
Роженица совершила самоубийство в Гродненском перинатальном центре
Из-за репетиций парада ко Дню независимости в Минске частично перекроют улицы
В Орше из-за пожара в общежитии пришлось эвакуировать 27 человек
Пять абитуриентов воспользовались мобильниками на ЦТ по русскому, и их выгнали
В аварии с грузовиком под Солигорском пострадали четверо детей
Курс валют в Беларуси 13 июня: доллар и евро немного подешевели
Видеофакт. Минчане на Немиге собирают деньги, рассыпанные по дороге
Деревня спортсменов Европейских игр: круглосуточная охрана, 70 видеокамер, досмотр
В Могилеве двух мужчин убило током
Как спасаются от жары в центре Гомеля - фотофакт
Пропавшую 7-летнюю девочку из Жлобина нашли в России
Воинские части через суд взыскали ущерб с двух исполкомов за призывников, негодных к службе
В Брестской области за надругательство над девочками из детского сада задержан педофил
В Жлобине продолжаются поиски 7-летней девочки - ее могла увести женщина
В Полоцке молодая мать шестерых детей набрала долгов на 10 тысяч и не собиралась их возвращать
В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор
В Барановичском районе поезд сбил 80-летнюю женщину