Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака

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30-летнего мужчину задержали на пункте пропуска Песчатка на белорусско-польской границе. Ехал он на машине, выбрал зеленый коридор. Однако сотрудники таможни во время проведения контроля обнаружили в автомобиле двойное дно, в котором было спрятано 1920 банок жевательного табака. Как сообщает belta.by, стоимость нелегальной партии потянула на 19 тысяч рублей!

В итоге товар и автомобиль были конфискованы, в отношении мужчины начат административный процесс. Ему может грозить штраф до 40 базовых величин.