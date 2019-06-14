2019-06-14T16:18:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака

Начат административный процесс
Яна ПТИЧКИНА
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Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака. ФОТО: Брестская таможняЖитель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака. ФОТО: Брестская таможня
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30-летнего мужчину задержали на пункте пропуска Песчатка на белорусско-польской границе. Ехал он на машине, выбрал зеленый коридор. Однако сотрудники таможни во время проведения контроля обнаружили в автомобиле двойное дно, в котором было спрятано 1920 банок жевательного табака. Как сообщает belta.by, стоимость нелегальной партии потянула на 19 тысяч рублей!

В итоге товар и автомобиль были конфискованы, в отношении мужчины начат административный процесс. Ему может грозить штраф до 40 базовых величин.

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