Станцию «Октябрьская» закрывали из-за бесхозного предмета

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«Октябрьская» не работала больше 40 минут - с 15.17 до 16.03. Причина - бесхозный предмет, который обнаружили на станции. Как сообщает твиттер Минского метрополитена, этот предмет реагировал на металлодетектор. В итоге вход и выход на станцию закрыли, а поезда следовали через нее без остановок.

На данный момент «Октябрьская» работает в штатном режиме.