КП Беларусь
Макс Корж выложил первое фото с новорожденным сыном
Мальчик родился сегодня утром
ФОТО: инстаграм tatsianakorzh
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Утром 14 июня супруга популярного певца Макса Коржа написала на своей страничке в инстаграме о том, что у пары родился сын. А теперь фотографию с младенцем выложил и сам Макс Крж.
- Сын! Спасибо, любимая! - подписал снимок музыкант.
У супругов уже есть шестилетняя дочь Эмилия.
Макс Корж выложил первое фото с новорожденным сыном. ФОТО: инстаграм maxkorzhmus