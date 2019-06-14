Макс Корж выложил первое фото с новорожденным сыном

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Утром 14 июня супруга популярного певца Макса Коржа написала на своей страничке в инстаграме о том, что у пары родился сын. А теперь фотографию с младенцем выложил и сам Макс Крж.

- Сын! Спасибо, любимая! - подписал снимок музыкант.

У супругов уже есть шестилетняя дочь Эмилия.