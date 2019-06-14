2019-06-14T17:34:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Милиция разыскивает мужчину, которому в обменнике выдали лишнюю 1000 долларов

Если вы узнали человека на фото, обратитесь в милицию
Яна ПТИЧКИНА
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Милиция разыскивает мужчину, которому в обменнике выдали лишнюю 1000 долларов. ФОТО: ГУВД МингорисполкомаМилиция разыскивает мужчину, которому в обменнике выдали лишнюю 1000 долларов. ФОТО: ГУВД Мингорисполкома
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Мужчина пришел в обменник еще 5 июня между 18.39 и 18.49. Сдал деньги. А обратно получил на 1000 долларов больше. Судя по тому, что мужчина до сих пор не пришел в банк сам, возвращать лишние деньги он не собирается. Так что в ход вступила милиция.

ГУВД Мингорисполкома сообщает особые приметы мужчины: 25-30 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, лицо овальное, глаза средние, губы тонкие, волосы короткий. Был одет в красную майку, синие джинсы и телесного цвета ботинки, с собой был черный портфель. Если вы что-нибудь знаете об этом мужчине, обратитесь по телефонам (029) 563-93-67, (017) 278-48-56 или 102.

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