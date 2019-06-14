2019-06-14T18:06:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте 6-летний мальчик переходил дорогу без взрослых, его сбило такси

ДТП произошло утром
Надежда БУТОВИЧ
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Мальчик побежал через дорогу в неположенном месте. Фото: УВД Брестского облисполкома.Мальчик побежал через дорогу в неположенном месте. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Об аварии с участием малолетнего пешехода, которая произошла в областном центре, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Около 10.15 часов в пятницу, 14 июня, 6-летний ребенок прогуливался на улице Дзержинского недалеко от своего дома. В этот момент по дороге проезжала такси «Тойота Приус», которой управляла 25-летняя автоледи. В какой-то момент мальчик побежал через проезжую часть в неположенном месте, брестчанка не успела затормозить и сбила ребенка.

– Мальчик получил в ДТП травмы, ему потребовалась госпитализация. Сейчас он находится в Брестской детской облбольнице, – рассказали в пресс-службе. – Известно, что ребенок гулял на улице без сопровождения взрослых.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

«Комсомолка» уже сообщала ранее об еще одной аварии с участием такси, которая произошла в Бресте 14 июня.

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