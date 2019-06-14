В Бресте 6-летний мальчик переходил дорогу без взрослых, его сбило такси

Изменить размер текста: A A

Об аварии с участием малолетнего пешехода, которая произошла в областном центре, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Около 10.15 часов в пятницу, 14 июня, 6-летний ребенок прогуливался на улице Дзержинского недалеко от своего дома. В этот момент по дороге проезжала такси «Тойота Приус», которой управляла 25-летняя автоледи. В какой-то момент мальчик побежал через проезжую часть в неположенном месте, брестчанка не успела затормозить и сбила ребенка.

– Мальчик получил в ДТП травмы, ему потребовалась госпитализация. Сейчас он находится в Брестской детской облбольнице, – рассказали в пресс-службе. – Известно, что ребенок гулял на улице без сопровождения взрослых.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

«Комсомолка» уже сообщала ранее об еще одной аварии с участием такси, которая произошла в Бресте 14 июня.