Новый клип Макса Коржа за сутки посмотрели почти миллион раз

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Ночью с 12 на 13 июня белорусский рэпер обрадовал поклонников новым треком «Шантаж». А спустя менее 24 часов фанаты увидели и «визуальный ряд» – видеоролик к новому синглу, снимал который, к слову, в качестве режиссера сам Макс Корж с Андреем Светловым, который был также оператором клипа.

О чем новый хит (Прим.: А это несомненно так!) Коржа? Здесь все просто: о любви, ненависти, предательстве, адюльтерах – о шантаже в конце концов!

Соответствующую «презентацию» сделал Макс Корж клипу и в своем Инстаграме: «Надеюсь, что никто не узнает в этом клипе себя, своих знакомых, своих родителей. И хотелось бы верить, что такие сюжеты – лишь творческий вымысел. Но… этот животный мир».

Поклонники музыканта тепло приняли и новую песню, и клип, который за сутки посмотрели без малого миллион раз.

Макс Корж опубликовал первое фото с новорожденным сыном. Фото: Инстаграм @maxkorzhmus.

Кроме того, порадовались 14 июня фанаты Коржа и по другому поводу: 14 июня певец во второй раз стал папой. Жена Татьяна подарила артисту долгожданного сына.

Интересно, приедет ли вся семья в полном составе в Минск на концерт, который Макс Корж даст на стадионе «Динамо» 24 августа? Ведь часто поддержать папу на сцену выходили супруга и дочь Эмилия.