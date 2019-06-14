Милиция рассказала, как искала похищенную семилетнюю девочку

Украденную девочку нашли менее чем за сутки. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Лизу украли с детской площадки в Жлобине, а нашли на территории России

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«Комсомолка» уже рассказывала ранее подробности похищения 7-летней девочки в Жлобине: ее искали милиция, волонтеры, на авто с милицией «догоняли» родственники…

И вот в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома рассказали благодаря чем удалось так быстро найти похищенного ребенка.

– Успешная история розыска малолетней жлобинчанки Лизы Кирейчук демонстрирует высокий уровень взаимосотрудничества правоохранителей Беларуси и России. Оперативники соседних государств нашли девочку меньше чем за сутки, – пояснили в пресс-службе.

Хронология поиска была следующей. В среду, 12 июня, после 22.00 часов в милицию позвонила бабушка Лизы, она сказала, что девочка была на детской площадке, а потом пропала. Тут же был поднят по тревоге весь личный состав РОВД. Прочесывался город, опрашивались очевидцы, в отделе угрозыска отрабатывались все возможные версии пропажи ребенка. Милиционерам в поисках помогали волонтеры.

– Так как опекуном девочки является бабушка, была версия того, что девочку увела с площадки мама (лишенная прав комиссией ВКК). Но первую реальную зацепку удалось найти с помощью записей видеонаблюдения, где просматривалось, как девочку уводит за руку незнакомая женщина, – рассказали в УВД.

Родные девочки узнали в незнакомке 48-летнюю жлобинчанку Инну Рожкову – подругу мамы девочки. Дальше правоохранители «шли по их следам». Появилась информация, что схожая по приметам женщина с ребенком на авто выехала в Россию.

– Далее были переданы ориентировки коллегам из Смоленской области. Прошло около 15 минут и появилась информация, что «эту женщину» видели недалеко от Вязьмы на трассе, она спрашивала у прохожих дорогу до Торжка, – продолжила подполковник милиции Елена Бадюкова, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления угрозыска УВД.

Теперь о ситуации было извещено и руководство угрозыска по Тверской области. Там полицейские оперативно узнали об Инне Рожковой (Прим.: похитительнице), что она несколько раз была в деревне Максимовка в Старицком районе. Появилась версия, что с похищенной девочкой она приедет именно туда.

– Похитительницу задержали буквально в центре Максимовки, вместе с ней была и пропавшая девочка, – уточнили в УВД. – Когда бабушка узнала, что с девочкой все хорошо, она помчалась на встречу внучке.

Задержанная женщина сейчас еще находится в России, перед экстрадицией она должна пройти процедуру проверки.

– Причины и мотив похищения будут устанавливать белорусские правоохранители, во время мероприятий по расследования уголовного дела, возбужденного райотделом СК Жлобина, – резюмировали правоохранители.