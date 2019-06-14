В Толочинском районе сторож помог ворам выносить имущество, которое он охранял

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Факт воровства выявлен на одном из предприятий в Толочинском районе, сообщают в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В преступлении фигурируют три человека: воры-организаторы и их помощник – сторож, который и помог обнести охраняемую им же самим базу.

– Преступление организовали двое оршанцев, – сообщают в УВД. – Но для того, чтобы осуществить задуманное, они посвятили в свой преступный замысел сторожа.

Удивительно, но мужчина эту идею поддержал, хотя сам же отвечал за имущество на базе. Одной из ночей трое приятелей принялись выносить за территорию «добро». Всего им удалось украсть почти 50 кусков рельсов и накладок на них, общим весом без малого две тонны.

– Однако сдать на переработку украденные запчасти для железнодорожных путей злоумышленники не смогли. Преступление было раскрыто по горячим следам, – объяснили в УВД.

Сейчас против мужчин возбуждены уголовные дела за кражу. А все похищенное возвращено владельцу базы.