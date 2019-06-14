Видеофакт. ГАИ погналось за бесправником на Audi по ночному Бресту
Ночью в пятницу, 14 июня, в областном городе инспекторы ГАИ гнались за пьяными нарушителем, сообщают в УВД Брестского облисполкома.
Внимание инспекторов, которые патрулировали дорогу в районе брестских улиц Пионерской и Янки Купалы, привлекла компания молодежи на «Ауди». Остановившись на перекрестке, пассажиры проявляли сильное желание поболтать с госинспекторами. Гаишники предположили, что и водитель за рулем авто может быть в подпитии.
Догадку сотрудники ГАИ решили проверить и, включив синие и красные проблесковые маячки, потребовали водителя остановиться, но «Ауди» только прибавила хода.
– Инспекторы доложили о ситуации в дежурную часть и начали преследование, – пояснили в УВД. – Погоня велась с включенными маячками, подавались звуковые сигналы, использовалась громкая связь, но водитель не реагировал и продолжал скрываться на большой скорости. При этом он грубо нарушал ПДД, создавая угрозу и опасные ситуации для других авто.
Задержали нарушителя в районе 108 дома на улице Купалы. Оказалось, что 27-летний житель Брестского района не имеет права управлять авто, кроме того у него зафиксировано алкогольное опьянение: 2,85 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Начат административный процесс, против мужчины составлены шесть протоколов.
Как в Бресте пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ.
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