2019-06-14T20:25:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. ГАИ погналось за бесправником на Audi по ночному Бресту

Нарушителя выдали пассажиры подшофе, которым захотелось поболтать с инспекторами
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Погоня велась с включенными маячками, подавались звуковые сигналы, использовалась громкая связь. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Погоня велась с включенными маячками, подавались звуковые сигналы, использовалась громкая связь. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Ночью в пятницу, 14 июня, в областном городе инспекторы ГАИ гнались за пьяными нарушителем, сообщают в УВД Брестского облисполкома.

Внимание инспекторов, которые патрулировали дорогу в районе брестских улиц Пионерской и Янки Купалы, привлекла компания молодежи на «Ауди». Остановившись на перекрестке, пассажиры проявляли сильное желание поболтать с госинспекторами. Гаишники предположили, что и водитель за рулем авто может быть в подпитии.

Догадку сотрудники ГАИ решили проверить и, включив синие и красные проблесковые маячки, потребовали водителя остановиться, но «Ауди» только прибавила хода.

– Инспекторы доложили о ситуации в дежурную часть и начали преследование, – пояснили в УВД. – Погоня велась с включенными маячками, подавались звуковые сигналы, использовалась громкая связь, но водитель не реагировал и продолжал скрываться на большой скорости. При этом он грубо нарушал ПДД, создавая угрозу и опасные ситуации для других авто.

Задержали нарушителя в районе 108 дома на улице Купалы. Оказалось, что 27-летний житель Брестского района не имеет права управлять авто, кроме того у него зафиксировано алкогольное опьянение: 2,85 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Начат административный процесс, против мужчины составлены шесть протоколов.

Как в Бресте пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Могилеве коммунальщики незаконно брали деньги за похороны и благоустройство могилок
В Толочинском районе сторож помог ворам выносить имущество, которое он охранял
Милиция рассказала, как искала похищенную семилетнюю девочку
Новый клип Макса Коржа за сутки посмотрели почти миллион раз
В Бресте 6-летний мальчик переходил дорогу без взрослых, его сбило такси
Милиция разыскивает мужчину, которому в обменнике выдали лишнюю 1000 долларов
Макс Корж выложил первое фото с новорожденным сыном
Станцию «Октябрьская» закрывали из-за бесхозного предмета
Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака
Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в юбки
В Витебске ищут пенсионерку, которая оставила стоматологов без цветов
В Витебске нашли гранату времен войны
В Лунинце трехлетний мальчик выпал из окна детского сада
Макс Корж второй раз стал отцом
У «Белтелекома» появился новый гендиректор