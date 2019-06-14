В Могилеве коммунальщики незаконно брали деньги за похороны и благоустройство могилок

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Недавно «Комсомолка» сообщала о задержании в Минске за взятку замдиректора столичного госпредприятия-оператора всех столичных кладбищ. И вот пресс-служба Следственного комитета сообщает об еще одном серьезном нарушении в этой сфере, но уже на Могилевщине.

Так стало известно, что в течение нескольких лет, с января 2015 по апрель 2019 года, Могилевские городские коммунальщики абсолютно незаконно брали плату за услуги, которые по законодательству являются безвозмездными.

– Должностные лица Могилевского городского КУП «Спецкомбината обслуживания населения» более четыре лет назад организовали незаконное взимание с населения оплаты за бесплатные услуги, – информируют в СК.

Так средства принимались за прием и оформление заказов на погребение, документов, осуществление контроля на похоронах. Были, кроме того, установлены определенные тарифы на «разрешение» для родственников провести работы по благоустройству могил, установить памятник. Все прейскуранты утвердили должностные лица спецкомбината.

– Могилевский суд постановил, что предприятия осуществляло противоправные действия, нарушая права потребителей. Все заключенные сделки с гражданами, оплатившими вышеуказанные «услуги», признаются ничтожными, – добавили в пресс-службе.

В СК напомнили, что по закону участки для захоронения предоставляются на безвозмездной основе в рамках осуществления админпроцедуры. Что касается контроля за погребением, то это прямая обязанность специализированной организации.

Если вы оплачивали в Могилеве предприятию вышеназванные услуги в 2015 – 2019 годах позвоните по номеру: 8 (0-222) 29-82-66.