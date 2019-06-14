В Светлогорске ищут хозяина машины, сгоревшей дотла

В МЧС считают, что машину подожгли

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ЧП произошло в райцентре ночью в пятницу, 14 июня, сообщают в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Светлогорским пожарным позвонили очевидцы примерно в 03.10 часов на спецлинию 101. Горожане сообщили, что огнем объяты автомобиль «ВАЗ» и сухая растительность вокруг него.

Прибывшие на место спасатели быстро локализовали место пожара, оперативно потушили горящую легковушку. Однако к тому моменту авто все-таки успело выгореть практически полностью, остался один железный остов.

– В результате возгорания автомобиль был полностью уничтожен. К счастью, пострадавших не было. Причина пожара еще устанавливается, но по предварительной версии – это было занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом – поджог, – уточнили в МЧС.

Так же пока неизвестны хозяин и год выпуска машины.