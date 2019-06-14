2019-06-14T22:09:00+03:00
Политика
КП Беларусь

62% россиян считают Беларусь союзником и самым близким другом

За последние 13 лет – это самая высокая оценка республики гражданами страны-соседки
Надежда БУТОВИЧ
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Для россиян Беларусь – самая дружественная страна.Для россиян Беларусь – самая дружественная страна.
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Аналитическая компания «Левада - Центр» провела опрос, чтобы узнать у россиян, какие страны они считают «союзниками», а какие – «врагами». Опрос проводился в России в конце мая 2019 года среди граждан, как из числа горожан, так и сельчан в возрасте старше 18 лет. Всего было опрошено более 1600 человек почти из 140 населенных пунктов.

– Опросы граждан проводились на дому во время личного интервью. А ответы распределялись в процентах от общего числа интервьюируемых сообразно с данными предыдущих опросов, – уточнили в Центре.

Сегодня для россиян Беларусь стала самой дружественной страной. Наш рейтинг за последний год вырос с 49 до 62 процентов и достиг максимума за тринадцать лет, что проводились исследования.

Другой российский «союзник» – Китай получил в этом рейтинге 42 процента (рейтинг вырос на 2%). За ним расположились в порядке убывания Казахстан – 38 (рост 6%), Армения 22 (рост 11%), Азербайджан 16 процентов (рост на 8%).

В опросе участвовали более 1600 респондентов. Фото: levada.ru.

В опросе участвовали более 1600 респондентов. Фото: levada.ru.

Что касается иного «полюса» – рейтинга «государств-врагов», то для большинства россиян на первых позициях здесь по-прежнему остаются США 67 процентов, Украина 40 и Англия 38 процентов. Примечательно, что в этом рейтинге «враждебности» страны-лидеры за год хоть и остались на главенствующих местах – в процентах потеряли. А это значит, что россияне хоть и относятся к этим державам с прохладцей, но теперь уже не столь категоричны.

Любопытно и то, что Китай в опросе попал в оба рейтинга. Как «вражеская» страна он представляется 3 процентам россиян, что на два процента больше, чем в прошлом году.

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