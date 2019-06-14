В Минске горело здание факультета БГУ на улице Курчатова

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Вечером в пятницу, 14 июня, в одном из зданий БГУ в Минске произошло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Звонок о пожаре на улице Академика Курчатова, дом 5, где располагается один из корпусов БГУ, поступил от очевидцев, когда к месту происшествия прибыли пожарные расчеты – на третьем этаже уже наблюдалось горение открытым пламенем. Сообщалось, что горит один из кабинетов факультета.

Пожар произошел на третьем этаже. Фото: МЧС.

– Спасатели оперативно локализовали огонь и к 20.12 часам полностью ликвидировали возгорание, – уточнили в пресс-службе.

К счастью, среди людей никто не пострадал. Причина пожара выясняется.