В чемпионате Беларуси впервые победил «Минск»

Первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси минчане заработали в 11 туре

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Свою первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу «Минск» одержал над «Неманом». Случилось это в пятницу, 14 июня, в матче 11-го тура.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу столичных футболистов.

Напомним, что на этой неделе футбольных болельщиков радовали не только спортивные новости.

Днем 10 июня в 6 роддоме белорусской столицы у Александра Глеба родилась дочь Арина. Это третья девочка в семье знаменитого футболиста.

У Александра и его супруги Светланы уже есть дочери Сашенька и Анастасия (от первого брака Светланы. – Ред.)

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