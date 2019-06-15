2019-06-15T10:00:36+03:00
Спорт
КП Беларусь

В чемпионате Беларуси впервые победил «Минск»

Первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси минчане заработали в 11 туре
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В чемпионате Беларуси впервые победил «Минск».В чемпионате Беларуси впервые победил «Минск».
Изменить размер текста:

Свою первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу «Минск» одержал над «Неманом». Случилось это в пятницу, 14 июня, в матче 11-го тура.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу столичных футболистов.

Напомним, что на этой неделе футбольных болельщиков радовали не только спортивные новости.

Днем 10 июня в 6 роддоме белорусской столицы у Александра Глеба родилась дочь Арина. Это третья девочка в семье знаменитого футболиста.

У Александра и его супруги Светланы уже есть дочери Сашенька и Анастасия (от первого брака Светланы. – Ред.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Глеб: Я хотел бы, чтобы дочка окунулась в мое советское детство

Как жена отучила его от холостяцкой жизни, легко ли воспринял появление взрослой дочери и справляется ли с ролью молодого отца - знаменитый футболист Александр Глеб рассказал "Комсомолке" (продолжение здесь).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина
В Гомельской области за день утонуло 4 молодых человека
Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода
Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира»
В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик
В Минске горело здание факультета БГУ на улице Курчатова
62% россиян считают Беларусь союзником и самым близким другом
В Светлогорске ищут хозяина машины, сгоревшей дотла
В Могилеве коммунальщики незаконно брали деньги за похороны и благоустройство могилок
Видеофакт. ГАИ погналось за бесправником на Audi по ночному Бресту
В Толочинском районе сторож помог ворам выносить имущество, которое он охранял
Милиция рассказала, как искала похищенную семилетнюю девочку
Новый клип Макса Коржа за сутки посмотрели почти миллион раз
В Бресте 6-летний мальчик переходил дорогу без взрослых, его сбило такси
Милиция разыскивает мужчину, которому в обменнике выдали лишнюю 1000 долларов
Макс Корж выложил первое фото с новорожденным сыном
Станцию «Октябрьская» закрывали из-за бесхозного предмета
Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака
Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в юбки
В Витебске ищут пенсионерку, которая оставила стоматологов без цветов
В Витебске нашли гранату времен войны
В Лунинце трехлетний мальчик выпал из окна детского сада
Макс Корж второй раз стал отцом
У «Белтелекома» появился новый гендиректор