2019-06-15T10:50:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик

От удара грузовик перевернулся на бок, водитель "Ягуара" в больнице
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик. Фото: ГАИ Минска.В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик. Фото: ГАИ Минска.
Изменить размер текста:

В центре Минска произошло серьезное ДТП.

На перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода «Ягуар» врезался в грузовик "Газель", сообщает ГАИ Минска в своем Телеграм-канале.

От удара грузовик перевернулся, на проезжую часть из него высыпались продукты.

За рулем «Ягуара» находилась девушка 1985 года рождения, ее отвезли в больницу. Столкновение вышло нешуточным - обе машины серьезно повреждены, на месте аварии было затруднено движение транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина
В Гомельской области за день утонуло 4 молодых человека
Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода
Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира»
В чемпионате Беларуси впервые победил «Минск»
В Минске горело здание факультета БГУ на улице Курчатова
62% россиян считают Беларусь союзником и самым близким другом
В Светлогорске ищут хозяина машины, сгоревшей дотла
В Могилеве коммунальщики незаконно брали деньги за похороны и благоустройство могилок
Видеофакт. ГАИ погналось за бесправником на Audi по ночному Бресту
В Толочинском районе сторож помог ворам выносить имущество, которое он охранял
Милиция рассказала, как искала похищенную семилетнюю девочку
Новый клип Макса Коржа за сутки посмотрели почти миллион раз
В Бресте 6-летний мальчик переходил дорогу без взрослых, его сбило такси
Милиция разыскивает мужчину, которому в обменнике выдали лишнюю 1000 долларов
Макс Корж выложил первое фото с новорожденным сыном
Станцию «Октябрьская» закрывали из-за бесхозного предмета
Житель Каменецкого района попытался перевезти через границу 1920 банок жевательного табака
Студентов минского колледжа, пришедших на занятия в шортах, переодели в юбки
В Витебске ищут пенсионерку, которая оставила стоматологов без цветов
В Витебске нашли гранату времен войны
В Лунинце трехлетний мальчик выпал из окна детского сада
Макс Корж второй раз стал отцом
У «Белтелекома» появился новый гендиректор