КП Беларусь
В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик
От удара грузовик перевернулся на бок, водитель "Ягуара" в больнице
В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик. Фото: ГАИ Минска.
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В центре Минска произошло серьезное ДТП.
На перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода «Ягуар» врезался в грузовик "Газель", сообщает ГАИ Минска в своем Телеграм-канале.
От удара грузовик перевернулся, на проезжую часть из него высыпались продукты.
За рулем «Ягуара» находилась девушка 1985 года рождения, ее отвезли в больницу. Столкновение вышло нешуточным - обе машины серьезно повреждены, на месте аварии было затруднено движение транспорта.