2019-06-15T11:37:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира»

Ограничить движение транспорта в Минске планируют 17-18 июня
Сергей ДЕМИДОВ
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Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира».Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ради акции «Пламя мира» ограничат движение на следующих улицах Минска.

17 июня с 19.30 до 21.10: площадь Свободы – улица Ленина – проспект Победителей – стела «Минск – город – герой» –площадь Государственного Флага.

18 июня с 11.30 до 14.00: проспект Независимости (Национальная библиотека) – площадь Якуба Коласа – площадь Победы – проспект Независимости (Белорусский государственный цирк) – площадь Октябрьская, сообщает minsk.mvd.gov.by.

ГАИ просит автовладельцев учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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