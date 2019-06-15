КП Беларусь
Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира»
Ограничить движение транспорта в Минске планируют 17-18 июня
Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ради акции «Пламя мира» ограничат движение на следующих улицах Минска.
17 июня с 19.30 до 21.10: площадь Свободы – улица Ленина – проспект Победителей – стела «Минск – город – герой» –площадь Государственного Флага.
18 июня с 11.30 до 14.00: проспект Независимости (Национальная библиотека) – площадь Якуба Коласа – площадь Победы – проспект Независимости (Белорусский государственный цирк) – площадь Октябрьская, сообщает minsk.mvd.gov.by.
ГАИ просит автовладельцев учитывать эту информацию при выборе маршрута.