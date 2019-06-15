Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода

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ЧП случилось днем 14 июня.

В Жодино на улице Медовой мужчина прокладывал газовый трубопровод на своем земельном участке. Во время работ с трехметровой высоты на него обрушился грунт, он не смог выбраться самостоятельно, близкие вызвали спасателей, сообщает mchs.gov.by.

Специалисты вытащили мужчину из-под грунта и доставили в больницу.