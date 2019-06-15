КП Беларусь
Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода
Спасатели приехали вовремя
В Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода. Фото: mchs.gov.by.
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ЧП случилось днем 14 июня.
В Жодино на улице Медовой мужчина прокладывал газовый трубопровод на своем земельном участке. Во время работ с трехметровой высоты на него обрушился грунт, он не смог выбраться самостоятельно, близкие вызвали спасателей, сообщает mchs.gov.by.
Специалисты вытащили мужчину из-под грунта и доставили в больницу.