2019-06-15T12:34:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода

Спасатели приехали вовремя
Сергей ДЕМИДОВ
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В Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода. Фото: mchs.gov.by.В Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода. Фото: mchs.gov.by.
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ЧП случилось днем 14 июня.

В Жодино на улице Медовой мужчина прокладывал газовый трубопровод на своем земельном участке. Во время работ с трехметровой высоты на него обрушился грунт, он не смог выбраться самостоятельно, близкие вызвали спасателей, сообщает mchs.gov.by.

Специалисты вытащили мужчину из-под грунта и доставили в больницу.

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