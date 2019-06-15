КП Беларусь
В Гомельской области за день утонуло 4 молодых человека
Трагедии связывают с жарой и распитием алкоголя
В Гомельской области за один день утонуло 4 молодых человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
Теплые деньки приносят с собой не только приятное. Стало известно, что только за один день 14 июня в Гомельской области утонули четыре молодых человека.
30-летний мужчина утонул в Днепре в городе Речица, через несколько часов еще один мужчина утонул в Соже возле агрогородка Радуга Ветковского района, сообщает gomel.mchs.gov.by.
В Мозыре, уже в Припяти, вечером того же дня утонул восемнадцатилетний парень. И вскоре двадцатидевятилетний мужчина утонул в реке Сож недалеко от Чечерска.
Тело последнего до сих пор не обнаружено, ведутся поиски.