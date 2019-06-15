2019-06-15T13:23:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомельской области за день утонуло 4 молодых человека

Трагедии связывают с жарой и распитием алкоголя
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гомельской области за один день утонуло 4 молодых человека.В Гомельской области за один день утонуло 4 молодых человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Теплые деньки приносят с собой не только приятное. Стало известно, что только за один день 14 июня в Гомельской области утонули четыре молодых человека.

30-летний мужчина утонул в Днепре в городе Речица, через несколько часов еще один мужчина утонул в Соже возле агрогородка Радуга Ветковского района, сообщает gomel.mchs.gov.by.

В Мозыре, уже в Припяти, вечером того же дня утонул восемнадцатилетний парень. И вскоре двадцатидевятилетний мужчина утонул в реке Сож недалеко от Чечерска.

Тело последнего до сих пор не обнаружено, ведутся поиски.

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