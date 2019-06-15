Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина

Президент Беларуси поздравил белорусских врачей с днем медработника, а председателя КНР - с днем рождения

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Наступившие выходные богаты на праздники.

Президент Беларуси поздравил с днем медицинского работника белорусских врачей.

Также 15 июня Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лидера КНР.

- С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами, - сообщает president.gov.by слова Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал имениннику здоровья, счастья, благополучия, а также плодотворной работы.