2019-06-15T14:21:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина

Президент Беларуси поздравил белорусских врачей с днем медработника, а председателя КНР - с днем рождения
Сергей ДЕМИДОВ
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Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина. Фото: belta.by.Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина. Фото: belta.by.
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Наступившие выходные богаты на праздники.

Президент Беларуси поздравил с днем медицинского работника белорусских врачей.

Также 15 июня Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лидера КНР.

- С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами, - сообщает president.gov.by слова Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал имениннику здоровья, счастья, благополучия, а также плодотворной работы.

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