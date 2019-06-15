КП Беларусь
На присяге более тысячи белорусских парней в Печах присутствовал министр обороны
Белорусские новобранцы приняли присягу на верность Родине
На присяге более тысячи белорусских парней в Печах присутствовал министр обороны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Торжества по поводу присяги белорусских новобранцев проходят в Беларуси 15 июня.
Более тысячи парней приняли присягу в борисовских Печах - 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Министр обороны Беларуси Андрей Равков присутствовал на принятии присяги, сообщает mil.by.
После окончания торжеств новоявленные военнослужащие отправятся в первое в своей военной жизни увольнение.