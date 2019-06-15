Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси

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Под руководством предыдущего главного тренера Игоря Криушенко белорусские футболисты выиграли лигу D Лиги наций, но в квалификации ЕВРО-2020 проиграли все четыре игры.

После такого неутешительного итога Игорь Криушенко подал в отставку.

Федерация футбола Беларуси обратилась с предложением к бывшему тренеру БАТЭ Александру Ермаковичу, а также к главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, который много лет был главным тренером борисовского БАТЭ. Однако оба специалиста отказались возглавить белорусскую сборную, сообщает Tribuna.com.

Считается, что наиболее вероятный кандидат на высокую должность – наставник молодежной сборной Михаил Маркель.