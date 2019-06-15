Лукашенко подарил лидеру КНР бронзового аиста и продукты из Александрии. Фото: belta.by.

Подарки президент Беларуси сделал Си Цзиньпину в день его рождения

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Напомним, 15 июня президент Беларуси поздравил белорусских врачей с днем медработника, а председателя КНР - с днем рождения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину бронзовую скульптуру аиста и корзину продуктов со своей малой родины из агрогородка Александрия, сообщает belta.by.

Александр Лукашенко пожелал имениннику здоровья, счастья, благополучия, а также плодотворной работы.