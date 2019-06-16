В Минске погиб 39-летний монтажник

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В результате несчастного случая на рабочем месте погиб строитель. Трагедия произошла на одной из стройплощадок в Минске. Как сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на Следственный комитет, это случилось 15 июня. мужчина проводил работы на уровне второго этажа и упал. При падении строитель получил травмы, от которых скончался.

Погибшему монтажнику было 39 лет. Специалисты Следственного комитета проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.