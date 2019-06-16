2019-06-16T09:04:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске погиб 39-летний монтажник

Мужчина упал с высоты второго этажа
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Трагедия произошла на стройплощадке в Минске: монтажник упал со второго этажа и погиб.Трагедия произошла на стройплощадке в Минске: монтажник упал со второго этажа и погиб.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

В результате несчастного случая на рабочем месте погиб строитель. Трагедия произошла на одной из стройплощадок в Минске. Как сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на Следственный комитет, это случилось 15 июня. мужчина проводил работы на уровне второго этажа и упал. При падении строитель получил травмы, от которых скончался.

Погибшему монтажнику было 39 лет. Специалисты Следственного комитета проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24