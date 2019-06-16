В Бресте создали центр лечения боли

Люди с хроническими болями в позвоночнике и суставах смогут получить здесь помощь

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Новое подразделение появилось в Брестской областной больнице. Как сообщает belta.by со ссылкой на заведующего отделением ортопедии и травматологии больницы Сергея Киселя, здесь будут получать помощь люди, страдающие хроническими болями позвоночника и суставов.

Такие центры существуют во многих странах. Брестские медики, как сказал Сергей Кисель, изучили самый прогрессивный опыт – израильский. Ежедневно в центр обращаются до пяти человек. Болевой синдром купируется при помощь специальных инъекций, которые проводят под контролем рентгена или УЗИ.