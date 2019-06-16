Минус копейка: в Беларуси подешевело топливо

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На копейку меньше за литр топлива просят с 16 июня на белорусских АЗС. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Чтобы заправиться, теперь нужно заплатить за АИ-92-К5-Евро Br1,57 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,67, АИ-98-К5-Евро - Br1,89, ДТ - Br1,67. «Белнефтехим» объясняет снижение розничной цены на топливо тем, что в концерне принята политика поэтапного изменения цен и тем, что цены на нефть, поставляемую на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, снизилась.