2019-06-16T11:40:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте в жилом доме поселилась колония редких летучих мышей

Специалисты говорят, что люди должны радоваться – это показатель отличной экологии, но рады не все
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Летучие мыши поселились в жилом доме в Бресте. Фото: кадр из видео tvr.by.Летучие мыши поселились в жилом доме в Бресте. Фото: кадр из видео tvr.by.
Изменить размер текста:

Редкие летучие мыши – малые вечерницы – поселились в одном из жилых домов в Бресте. Историю рассказывает tvr.by.

В щелях дома поселилось около шестидесяти летучих мышей – целая колония. Некоторые жильцы жалуются, что мыши залетают в квартиры, а их помет пачкает оконные стекла. Разорить гнезда нельзя, малая вечерница – охраняемый вид. К тому же, специалисты утверждают, что брестчане должны радоваться: если эти мыши поселились в их доме, значит, экология в окрестностях на высоте. Переселить мышей тоже не получится. Сейчас рассматривается вариант сооружения для мышей своеобразного трамплина, который будет предохранять окна жильцов от грязи и страховать маленьких мышат, чтобы они не выпадали из гнезд.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24