2019-06-16T12:39:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске молодой мужчина самовольно ушел из больницы и пропал

Пропавшего ищут больше недели
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Мужчина ушел из больницы и пропал. Фото: МВД.Мужчина ушел из больницы и пропал. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Советское РУВД Минска ищет молодого мужчину, который самовольно ушел из больницы и исчез. Пропавшему 34 года, его зовут Антон Гасюк, информирует МВД. Это высокий мужчина среднего телосложения с темно-русыми волосами. У него есть особые приметы – абстрактная татуировка на голени правой ноги и пятна от псориаза на голове, руках и спине. Когда Антон Гасюк ушел из больницы, он был одет с красную майку и красную байку с капюшоном, синюю бейсболку, синие джинсы и черные зимние ботинки. При себе у мужчины был черный рюкзак.

Всех, кто что-то знает о судьбе Антона Гасюка, просят сообщить об этом в Советское РУВД г. Минска лично или по телефонам: 8 (017) 239-67-82, 8 (017) 292-02-02, 8 (029) 356-02-70 или 102.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В понедельник в Беларуси будет жарко и мокро
Житель Лиды «подарил» мошенникам четыре тысячи рублей
Пенсионер и девятилетняя девочка ехали на мотоблоке и пострадали в аварии
Белоруска отправилась автостопом через всю Европу вместе со своей собакой
39-летний мужчина утонул в Сенненском районе
В Могилеве поздним вечером сгорел автомобиль
В Бресте в жилом доме поселилась колония редких летучих мышей
Минус копейка: в Беларуси подешевело топливо
В Жабинке в день трезвости пьяные облили хозяйку павильона пивом
В Бресте создали центр лечения боли
В Минске погиб 39-летний монтажник
Лукашенко подарил лидеру КНР бронзового аиста и продукты из Александрии
Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси
На присяге более тысячи белорусских парней в Печах присутствовал министр обороны
Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина
В Гомельской области за день утонуло 4 молодых человека
Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода
Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира»
В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик