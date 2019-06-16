В Минске молодой мужчина самовольно ушел из больницы и пропал

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Советское РУВД Минска ищет молодого мужчину, который самовольно ушел из больницы и исчез. Пропавшему 34 года, его зовут Антон Гасюк, информирует МВД. Это высокий мужчина среднего телосложения с темно-русыми волосами. У него есть особые приметы – абстрактная татуировка на голени правой ноги и пятна от псориаза на голове, руках и спине. Когда Антон Гасюк ушел из больницы, он был одет с красную майку и красную байку с капюшоном, синюю бейсболку, синие джинсы и черные зимние ботинки. При себе у мужчины был черный рюкзак.

Всех, кто что-то знает о судьбе Антона Гасюка, просят сообщить об этом в Советское РУВД г. Минска лично или по телефонам: 8 (017) 239-67-82, 8 (017) 292-02-02, 8 (029) 356-02-70 или 102.