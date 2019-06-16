В Могилеве поздним вечером сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел, люди не пострадали. Фото: МЧС.

Люди не пострадали, но салон авто уничтожен

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Поздним вечером в Могилеве горел автомобиль. Это случилось на улице Пономаренко. Сообщение в МЧС поступило в 22.44. когда приехали спасатели, машина горела открытым пламенем, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели потушили огонь. Люди в результате пожара не пострадали, но автомобиль изнутри полностью выгорел – салон машины уничтожен, сообщает МЧС. Повреждена и краска на машине. Владелец 25-летней «KIA Sephia» - 34-летний могилевчанин. Специалисты устанавливают причину пожара.