2019-06-16T13:58:08+03:00
Общество
КП Беларусь

39-летний мужчина утонул в Сенненском районе

Это произошло в поселке Ходцы
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина утонул на озере в Сенненском районе.Мужчина утонул на озере в Сенненском районе.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Еще один человек погиб на водоемах Беларуси. В деревне Ходцы Сенненского района утонул мужчина. Это произошло 15 июня, днем, сообщает belta.by со ссылкой на Витебское областное управление МЧС. В спасательную службу поступило сообщение о том, что на озере утонул человек. Работники ОСВОД прибыли на место и нашли тело мужчины.

Погибшему было 39 лет. Обстоятельства и причина трагедии выясняются.

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