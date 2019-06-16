39-летний мужчина утонул в Сенненском районе

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Еще один человек погиб на водоемах Беларуси. В деревне Ходцы Сенненского района утонул мужчина. Это произошло 15 июня, днем, сообщает belta.by со ссылкой на Витебское областное управление МЧС. В спасательную службу поступило сообщение о том, что на озере утонул человек. Работники ОСВОД прибыли на место и нашли тело мужчины.

Погибшему было 39 лет. Обстоятельства и причина трагедии выясняются.