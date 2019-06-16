2019-06-16T14:12:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Белоруска отправилась автостопом через всю Европу вместе со своей собакой

Девушка планирует добраться до мыса Рока
Алиса МИЕЛОФОН
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Белоруска путешествует автостопом вместе со своей собакой. Фото: страница Сабины Вконтакте.Белоруска путешествует автостопом вместе со своей собакой. Фото: страница Сабины Вконтакте.
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Сабина Вечер из Солигорска отправилась в путешествие автостопом вместе со своей собакой. Необычная компания собирается доехать до самой западной точки Европы – мыса Рока. Началось путешествие 31 мая. Сабина подробно рассказывает о своих приключениях на странице Вконтакте.

«Я отправляюсь в путешествие на край света со своим верным четвероногим другом, мы преодолеем несколько стран, увидим много красивых мест, в которых возможно нам захочется остаться, но мы продолжим свой путь, чтобы увидеть ту самую заветную точку мира, где заканчивается земля и начинается великий бездонный океан», - так она написала о цели своего путешествия.

Сабина уже проехала через Польшу и Румынию и сейчас находится в Испании. По отзывам девушки, в Европе очень хорошо относятся к животным и у нее не возникало проблем из-за четвероногой спутницы – Сони. Кстати, в Испании Соня впервые увидела море.

«Собака испытывает радость от моря, так же как и человек, море делает счастливыми всех.. Сначала она на него гавкала, потом кусала меня за ноги, пытаясь так меня от него спасти, а потом весело стала прыгать и скакать по нему, испытывая какое-то свое собачье счастье», - так описала Сабина это событие.

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