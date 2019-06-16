Пенсионер и девятилетняя девочка ехали на мотоблоке и пострадали в аварии

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В Речицком районе мужчина пенсионного возраста и девятилетняя девочка пострадали а аварии. ДТП случилось на дороге Октябрьский-Паричи-Речица, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Микроавтобус «Пежо Боксер» врезался в мотоблок, который двигался по правой обочине дороги в попутном направлении. За рулем мотоблока был 63-летний мужчина, за рулем микроавтобуса – 23-летний водитель.

Вместе с 63-летним мужчиной на мотоблоке ехала девятилетняя девочка. Они оба получили травмы и госпитализированы.

ГАИ проводит проверку по факту аварии.