Житель Лиды «подарил» мошенникам четыре тысячи рублей

Молодой человек поверил, что его друг, от имени которого писали в социальной сети злоумышленники, действительно нуждается в деньгах

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Почти четыре тысячи рублей похитили у жителя Лиды мошенники. Историю рассказывает pvlida.by. Молодой человек получил сообщение в социальной сети от друга. Тот просил денег. Лидчанин рассказал товарищу, что у него есть четыре банковские карты, сказал свой номер паспорта, а потом передал все пароли и коды, которые ему приходили в СМС. Страница его товарища на самом деле была взломана и от его имени с лидчанином общались злоумышленники. От его имени они зарегистрировали услугу интернет-банкинга и сняли с двух его карточек все деньги.

Правоохранительные органы предупреждают, что мошенники могут узнать реквизиты ваших страниц в социальных сетях разными способами. Например, попросив вас проголосовать в каком-либо опросе или конкурсе. При помощи специальных программ они могут получить ваши данные, как только вы кликните на определенные «кнопки» на поддельных сайтах для голосования.