КП Беларусь
В понедельник в Беларуси будет жарко и мокро
Жара лишь слегка спадет, но ее разбавят дожди и грозы
В понедельник местами выпадут дожди.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В понедельник, 17 июня, в Беларуси по-прежнему будет жарко. Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, в отдельных районах температура будет держаться в пределах 30 градусов. Жарко будет в восточных регионах, а в среднем по стране температура достигнет 26 градусов со знаком плюс.
Будет облачно с прояснениями, а местами выпадут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ночь и утро в отдельных регионах выдадутся туманными. Ветер будет южным, с переходом в северо-западный, местами порывистый.
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