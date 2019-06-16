В понедельник в Беларуси будет жарко и мокро

Жара лишь слегка спадет, но ее разбавят дожди и грозы

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В понедельник, 17 июня, в Беларуси по-прежнему будет жарко. Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, в отдельных районах температура будет держаться в пределах 30 градусов. Жарко будет в восточных регионах, а в среднем по стране температура достигнет 26 градусов со знаком плюс.

Будет облачно с прояснениями, а местами выпадут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ночь и утро в отдельных регионах выдадутся туманными. Ветер будет южным, с переходом в северо-западный, местами порывистый.