В Минске нашли немца, который пропал в воскресенье

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В воскресенье после обеда ПСО «Ангел» написал, что ищет гражданина Германии Мартина Мейстер. За помощью обратились друзья Мартина. В 6 утра он ушёл из минского клуба на Октябрьской, после этого связь с ним потеряли. Хоть после пропажи прошло и относительно немного времени, ситуация усложнялась тем, что Мартин совершенно не говорит по-русски, молодой человек знает только английский и немецкий языки. Ночью с понедельника на вторник сообщили, что Мартин нашёлся. Молодой человек рассказал, что у него сломался телефон, поэтому с ним не могли связаться друзья.