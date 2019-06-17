2019-06-17T10:17:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Новый министр здравоохранения пообещал, что очереди в поликлиниках будут меньше

А цены на импортные лекарства ниже
Настасья КОРСАК
Поделиться:
До того как стать министром Владимир Караник был главврачом онкодиспансераДо того как стать министром Владимир Караник был главврачом онкодиспансераФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Через пару дней после назначения министр здравоохранения Владимир Караник встретился с журналистами и рассказал о первых поручениях. Среди прочего глава Минздрава говорил о высоких ценах на импортные лекарства и больших очередях.

- Например, тех, кто с хронической патологией постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, направлять к врачам общей практики, создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами, - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1".

Многие жалуются, что невозможно попасть на консультацию к отоларингологу, неврологу.

- В Минске реконструируются приемные покои многопрофильных больниц, чтобы они оказывали консультативную помощь. Там есть грамотные специалисты, у них за спиной мощь многопрофильной клиники, и они могут оказать консультацию более высокого уровня и помочь первичному звену, - сказал Владимир Караник.

Также министр говорил о ценах на импортные лекарства.

- Потому что нельзя на такие жизненно важные позиции, как лекарства, брать цену с потолка, - сказал министр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Один человек погиб, пятеро пострадали. Под Минском такси въехало в маршрутку
В Минске нашли немца, который пропал в воскресенье
В понедельник в Беларуси будет жарко и мокро
Житель Лиды «подарил» мошенникам четыре тысячи рублей
Пенсионер и девятилетняя девочка ехали на мотоблоке и пострадали в аварии
Белоруска отправилась автостопом через всю Европу вместе со своей собакой
39-летний мужчина утонул в Сенненском районе
В Могилеве поздним вечером сгорел автомобиль
В Минске молодой мужчина самовольно ушел из больницы и пропал
В Бресте в жилом доме поселилась колония редких летучих мышей
Минус копейка: в Беларуси подешевело топливо
В Жабинке в день трезвости пьяные облили хозяйку павильона пивом
В Бресте создали центр лечения боли
В Минске погиб 39-летний монтажник
Лукашенко подарил лидеру КНР бронзового аиста и продукты из Александрии
Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси
На присяге более тысячи белорусских парней в Печах присутствовал министр обороны
Лукашенко поздравил белорусских медиков и председателя КНР Си Цзиньпина
В Гомельской области за день утонуло 4 молодых человека
Фото: в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода
Центр Минска перекроют ради эстафеты «Пламя мира»
В центре Минска девушка на «Ягуаре» врезалась в грузовик