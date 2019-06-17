Новый министр здравоохранения пообещал, что очереди в поликлиниках будут меньше

До того как стать министром Владимир Караник был главврачом онкодиспансера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А цены на импортные лекарства ниже

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Через пару дней после назначения министр здравоохранения Владимир Караник встретился с журналистами и рассказал о первых поручениях. Среди прочего глава Минздрава говорил о высоких ценах на импортные лекарства и больших очередях.

- Например, тех, кто с хронической патологией постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, направлять к врачам общей практики, создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами, - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1".

Многие жалуются, что невозможно попасть на консультацию к отоларингологу, неврологу.

- В Минске реконструируются приемные покои многопрофильных больниц, чтобы они оказывали консультативную помощь. Там есть грамотные специалисты, у них за спиной мощь многопрофильной клиники, и они могут оказать консультацию более высокого уровня и помочь первичному звену, - сказал Владимир Караник.

Также министр говорил о ценах на импортные лекарства.

- Потому что нельзя на такие жизненно важные позиции, как лекарства, брать цену с потолка, - сказал министр.