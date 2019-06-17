2019-06-17T10:46:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Один человек погиб, пятеро пострадали. Под Минском такси въехало в маршрутку

Маршрутка стояла на остановке
Настасья КОРСАК
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Фото: minobl.mchs.gov.byФото: minobl.mchs.gov.by
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ДТП случилось утром 17 июня недалеко от деревни Лошаны Минского района. Такси Kia врезалось в маршрутку Peugeot, которая стояла на остановке. Об аварии сообщает МЧС.

В аварии погибла женщина, которая сидела в такси на заднем сиденье. Водитель и еще один пассажир такси в больнице. Всех троих пришлось деблокировать из автомобиля. Госпитализированы также водитель и еще один пассажир такси. Пострадали и три человека, которые находились в маршрутке.

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