В Ивановском районе от жары взорвался спирт на ликеро-водочном заводе

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15 июня в деревне Бродница Ивановского района взорвался спирт. О вспышке паров спирта на ликеро-водочном сообщили спасателям.

- Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что вспышка произошла в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра на четвертом этаже здания - в брагоректификационном цехе, - рассказали в МЧС. - В момент происшествия там проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников. Они не пострадали.

Пока что причина устанавливается. Предполагают, это случилось из-за солнца. Емкость находилась в полутора метрах от окна.