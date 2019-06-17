В Дрогичине выпал град размером с яйцо

А в некоторых районах Брестчины за неделю 30-градусной жары не упало ни капли

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В воскресенье, 16 июня, после недели жары на некоторые районы Брестчины обрушилась непогода. Особенно досталось Кобрину, Дрогичину, Ляховичам, Ивацевичам, Столину.

В Кобринском и Дрогичинском районах выпал крупный град. Сельчане наспех старались укрыть от него огород, а водители на трассах съезжали на обочину, чтобы переждать непогоду.

Град размером с перепелиное яйцо. Фото: vk.com/publicdrogichin

В Ляховичском и Ганцевичском районах сильный ветер с порывами до 15 - 18 м/с повалил деревья. Сотрудники МЧС выезжали на помощь - расчищать дорогу, которую перегородило деревом, или помочь поднять ствол с крыши жилого дома.

В Столине после ливня на улицах случился потоп. А в Бресте в это время не упало ни капли дождя.

В ближайшие дни в разных областях страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. По информации Белгидромета, во вторник, 18 июня, возможны дожди в Витебской области. В среду и четверг - в Гродненской и Брестской.