Репетиция парада и «Пламя мира». Как будет ходить транспорт в Минске 17 июня?

Все маршруты городского транспорта, который в понедельник будет ходить иначе [нажимайте сtrl+f, чтобы проверить нужный транспорт]

Изменить размер текста: A A

По Минску несколько дней будут носить «Пламя мира» II Европейских игр и из-за этого ограничат движение по проспекту Победителей 17 июня. Еще одна причина, по которой изменится движение транспорта, - репетиции парада 3 июля.

17 июня ограничат движение всего транспорта по улице Ленина и проспекту Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской в направлении площади Государственного Флага. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь»

Какие маршруты изменятся 17 июня?

с 19.30 до 21.10

- автобусы №1, 119С, 1056-ТК от пр. Независимости по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, пр. Победителей и далее по маршрутам в прямом направлении, с выполнением по маршруту № 119С остановочных пунктов: «Романовская Слобода», "Ст м. "Фрунзенская", в обратном направлении - без изменений;

- автобус №69 от просп. Независимости по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Леси Украинки, просп. Пушкина и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении - без изменений;

- автобус №73 от ул. Московская по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении - без изменений;

- автобус маршрута №1073-ТК от ул. Московская по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, пр. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении - без изменений;

- автобус маршрутов №163, 1107-ТК от ул. Московская по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении - без изменений;

- автобус маршрута №91 от ул. Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, пр. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении - без изменений.

- автобус маршрута №1119-ТК со стороны микрорайона «Степянка» по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, пр. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении - без изменений.

с 18.30 до 23.00

- автобусы №29, 44, 136 от пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в прямом направлении, с выполнением остановочных пунктов «Нововиленская», «Выставочный комплекс», в обратном направлении - по пр. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича, пр. Машерова, с выполнением остановочных пунктов «Гостиница «Юбилейная», и «ст. м. "Немига»);

- №1002-ТК, 1412-ТК со стороны пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях.