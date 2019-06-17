Появилось мобильное приложение, которое находит ближайший туалет в Минске

Пока только для телефонов на платформе Android

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В Google Play появилось приложение, которое так и называется - «Туалеты Минска».

- С нашим приложением вы в любой момент сможете найти надежное и уединенное место для размышлений в гостеприимном Минске, - пишут разработчики. - Мы не дадим попасть вам в беду. Покажем ближайший WC либо поможем подобрать по требованиям и возможностям.

Белорусы хвалят идею, но просят доработать. Например, добавить на карту туалеты на автозаправочных станциях, в кинотеатрах, кафе и ресторанах.

- Теперь я обрел внутренее умиротворение, - иронизирует пользователь.

Кстати, такое приложение - не редкость. В Google Play есть приложения многих городов, правда российских. А еще Париж и Берлин, Рим.