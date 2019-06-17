В Витебске черные риэлторы заставили алкоголика продать квартиру, прикинувшись милиционером и сотрудницей расчетного центра

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40-летний пьющий мужчина из Витебска стараниями черных риелторов едва не лишился жилья. Мужчина жил один в двухкомнатной квартире, нигде не работал. Когда он исчез, тревогу забила бывшая супруга. Оказалось, что незадолго до исчезновения мужчина продал квартиру по улице Чкалова. Позже у правоохранительных органов появилась информация о том, что на его имя скоро будет совершена еще одна сделка с недвижимостью - покупка комнаты.

Оказалось, что жертву обрабатывала компания из пяти человек. 32-летний мужчина притворился сотрудником милиции, а 53-летняя женщина - судебным исполнителем. Они уговорили мужчину продать квартиру и купить дешевое жилье, чтобы рассчитаться с задолженностью по коммунальным платежам и алиментам и уплатить штраф. Мужчине угрожали, шантажировали его. Квартиру продали ничего не подозревающему о мошеннической схеме человеку, а мужчине подыскали дешевую комнату в коммуналке.

- По подозрению в мошенничестве задержаны пять человек, в отношении троих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество), - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Проверяется, причастны ли они к другим фактам преступной деятельности. Если вы пострадали от действий этих людей, обращайтесь в любой отдел милиции или по телефону 102.